Toni Costa derrite las redes al publicar el baile completo con Alaïa: "... se paró todo" El bailarín, notablemente emocionado por la belleza de este momento único, compartió el baile con su princesa junto a un mensaje que emocionó hasta las lágrimas a muchos de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo prometido es deuda. Toni Costa se comprometió con sus seguidores a compartir el video de su baile con Alaïa en la escuela, y así ha sido. La publicación ha sido acogida con mucho amor y cariño, el mismo que desprenden estas mágicas imágenes entre padre a hija en la pista del salón. Profundamente emocionado por esta primera cita con la princesa de sus sueños, Toni no pudo más que expresar los sentimientos tan bonitos que este instante le hizo sentir. Su manera de hablar de su pequeña y describir ese momento de complicidad, provocó las lágrimas de algunos de sus seguidores por el nivel de sensibilidad y entrega del español con su hija. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: IG/Toni Costa "Gracias Dios por darme la oportunidad de ser papá y de vivir momentos únicos e imborrables junto a mi hija Alaïa y gracias a su mamá por regalarme esta bendición. Anoche fue de esos momentos que jamás olvidaré, nuestro primer baile Father&Daughter Dance, llegó el momento de bailar junto a ella y no dudé en inmortalizarlo para el recuerdo, en esos momentos se paró todo, estaba en un sueño junto a mi hija, ella y yo, nadie más, bailando, conectados y disfrutando juntos", lee la primera parte de este sentido escrito con el corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa manera de hablar de su hija, de protegerla y de ponerla por encima de cualquier cosa es lo que hace que Toni sea tan aplaudido como padre. A pesar de las críticas recibidas tras su separación de Adamari López, el español ha sabido separar a su pequeña de todo y cuidarla al máximo. Algo que Alaïa ha sabido entender a su corta edad y que hace que se derrita cada vez que está con su papi. Este video bailando abrazado a su niña es un ejemplo más de cuáles son sus prioridades y sus valores. "Lo veo y me emociono y me hace muy feliz sentir eso, me llena, me desborda y me deja claro una vez más que ser papá e intentar ser el mejor para ella es uno de mis destinos en esta vida y por ella ahora y siempre la daré. Te amo hija mía, gracias por ser tú, nuestra mayor bendición", concluyó. Unas palabras muy significativas en las que incluye a Adamari, la persona que fue un gran amor y le dio el mayor regalo en su vida. Con ese "nuestra mayor bendición" ensalza a la familia que han creado, más allá de no tener una relación sentimental de pareja. Adamari López Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López Como era de esperar, los mensajes de enhorabuena, cariño y afecto por su lado tan paternal no cesaron. Toni conmovió con este video y con estas palabras a su chiquitina, su timón y el mayor amor de su vida. Un documento inolvidable que se quedará por siempre grabado en el corazón. Pero no fue lo único que tocó la fibra sensible de su público, este domingo también mostraba una foto exclusiva de este día tan idílico. "Cuando tienes una hija, te vas a encontrar cara a cara con el amor verdadero", agregó. Poco más se puede añadir a tanta belleza.

