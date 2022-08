Toni Costa protagoniza fuerte enfrentamiento: "Todos ven el personaje tan patético que eres" A apenas días de salir de La casa de los famosos como ganador o finalista, el bailarín español no pudo más y tuvo un desagradable cara a cara con uno de sus compañeros. "Aguantando porque hay cámaras" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya casi está hecho. Después de más de dos meses de encierro, solo quedan 4 finalistas de los cuales uno se convertirá en el ganador el próximo lunes. Pero mientras ese momento llega, la tensión en La casa de los famosos sigue creciendo a pesar de ser menos. Los que allí quedan, Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Nacho Casano y Toni Costa, no es que sean los mejores amigos, así que los roces están más a la orden del día. Hasta ahora, el bailarín español ha sabido controlarse ante provocaciones y situaciones complicadas, pero en esta ocasión no pudo y soltó lo que pensaba y sentía. Un enfrentamiento con uno de sus grandes rivales en la casa con quien nunca ha llegado a congeniar del todo. Toni Costa Toni Costa | Credit: La casa de los famosos Ocurría poco después de la salida de Daniella Navarro y con una de las personas que tampoco se había llevado bien con ella últimamente: Zerboni. El actor mexicano y su sarcasmo en sus comentarios ofendió especialmente a Toni, quien explotó y le dijo en su cara lo que pensaba sobre él por primera vez. "Menos mal que todo el mundo ve el personaje tan patético que eres", le dijo el bailarín de frente y en tono muy serio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un comentario al que Zerboni respondió con una expresión bastante ofensiva: "Muéstrale a todos, enséñales, un español pirata", le expresó de forma provocativa y dando a entender que no era trigo limpio. El autocontrol de Toni estuvo por encima de los comentarios, además tuvo a Nacho a su lado en todo momento para frenarle. Pero igual, el coreógrafo agradeció que hubiera cámaras porque si no, quizás las cosas habrían terminado de otra forma. "Aquí aguantando porque hay cámaras, le encanta hacer bullying a la gente", añadió el papá de Alaïa. De momento la cosa quedó ahí, pero la tensión se mantiene. ¿Serán capaces de contenerse hasta la final y convivir en paz o habrá más pleitos con los nervios?

