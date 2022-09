¡El emotivo encuentro de Toni Costa con un compañero de La casa de los famosos! El bailarín se reunió con uno de sus mayores cómplices en el reality. El abrazo que se dieron al verse emocionó a los seguidores de ambos participantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días de Toni Costa en La casa de los famosos fueron especiales. Después de casi tres meses encerrado, de ser testigo y protagonista de momentos muy buenos, y otros que no tanto, el bailarín tuvo la fortuna de quedar entre los finalistas. Y allí compartió espacio y reflexiones con Ivonne Montero, Nacho Casano y Salvador Zerboni. Unos días en los que las diferencias con algunos de ellos quedaron a un lado para convivir más en paz. Toni Costa Toni Costa | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya totalmente asentado e incorporado en la que es su vida, y con toda la información de lo que pasó dentro, es que Toni tiene más claro quién sí quiere en su círculo de amigos y quién no. Este sábado el coreógrafo se reunía con uno de los que inicialmente no parecía tan cercano pero que terminó siendo un gran apoyo: Nacho Casano. El encuentro fue una fiesta de abrazos y alegría. Los amigos se reencontraron después de tanto tiempo y celebraron su este momento por todo lo alto, entre comida, brindis y bromas. Quien no estuvo allí fue Daniella Navarro, novia del argentino. Pero que nadie piense mal. La actriz se encontraba con su pequeña en el concierto en Miami del cantante colombiano Camilo. Aunque la venezolana ha reconocido que su relación con Toni cambió al salir de la casa, quizás porque alguien le influyó, la cordialidad y el respeto entre ambos se mantiene, aunque nada sea lo mismo.

