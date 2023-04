Toni Costa, protagonista sorpresa del último y divertido reel de Adamari López "A eso se llama madurez. Como siempre Adamari una dama y Toni un caballero", se puede leer entre los cientos de comentarios que generó al instante el divertido clip. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Toni Costa | Credit: Mezcalent; Instagram Adamari López Adamari López ha hecho del humor su seña de identidad en las redes sociales. La conductora y actriz puertorriqueña se ha convertido en la reina indiscutible de los reels de Instagram. No hay día en el que la mamá de Alaïa no publique un video gracioso protagonizado por ella donde el humor es el ingrediente principal. Sus divertidos clips acaparan millones de visualizaciones y logran sacar una sonrisa a sus incondicionales seguidores, incluso en sus días más grises. Cualquier ocasión es perfecta para darle rienda suelta a su imaginación y crear uno de esos videos que tanta repercusión tienen entre sus seguidores y medios de comunicación. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent La reciente celebración de la primera comunión de su hija no iba a ser la excepción. Adamari aprovechó el evento para grabar un divertido video con algunos de sus invitados en el que simula en tono de humor los diferentes tipos de invitados que existen en una fiesta. Hasta aquí nada llamativo si no fuera porque uno de los protagonistas es su ex Toni Costa, quien no dudó en participar en el clip representando el papel del invitado que se roba la comida. Toni Costa Toni Costa, protagonista de reel de su ex Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Su participación, como era de esperar, no pasó desapercibida entre los seguidores de Adamari, quienes aplaudieron la excelente relación que sigue existiendo entre ambos tras su separación. "A eso se llama madurez. Como siempre Adamari una dama y Toni un caballero", se puede leer entre los miles de comentarios que generó al instante la divertida grabación. "Me encanta que entre tú y Toni exista esa relación tan bonita", escribió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una reciente entrevista exclusiva con People en Español, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor volvía a dejar claro una vez más que Toni siempre va a ser "una persona importante", tanto en la vida de su hija como en la suya. "Porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante. Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo", declaraba al respecto la presentadora.

