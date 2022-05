¡La tristeza de Evelyn Beltrán tras la partida de Toni Costa y la promesa que éste hizo! La modelo mexicana confiesa qué hacen en la distancia, mientras que él realiza una solemne promesa. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La participación de Toni Costa en La casa de los famosos, tres meses alejado de su pequeña Alaïa y de Evelyn Beltrán no será fácil para el ex de Adamari López. El bailarín español es amante de su familia, de la naturaleza y el deporte, y habrá que ver cómo lleva el encierro. De momento, su novia Evelyn Beltrán, con quien acaba de celebrar ocho meses de amor, apura los últimos instantes de intimidad a través del teléfono, tras una lacrimógena despedida, y así lo confesó con tristeza en sus redes, mientras Costa hacía una promesa. La bella modelo mexicana y residente en Texas, compartió un pantallazo de una de sus románticas conversaciones con Toni, quien acaba de hacerse un sorprendente cambio de look, asegurando que pasaban las 24 horas del día en video-conferencia: "¡Antes que ya no tengas teléfono por unos meses!", exclamó angustiada. "Te extrañaré. Toni", confesó junto a la carita de un emoji triste. Evelyn Beltran Toni Costa Credit: IG Evelyn Beltrán IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, él se mostró muy positivo ante su entrada al nuevo show, cuya primera edición ganó Alicia Machado e hizo una formal promesa: dar lo mejor de sí mismo y mostrar su mejor versión frente a las cámaras. "En la vida aprendí que hay que atraer lo que deseas, decretándolo y confiando donde me puso el Señor, si es en La Casa de los Famosos, es porque tengo un cometido que cumplir en este proyecto y será beneficioso para mi vida", expresó con fe el papá de Alaïa. Más tarde añadió: "Si me apoyan en esta nueva aventura, les voy a regalar al mejor Toni que hayan visto hasta ahora, ¡prometido!". ¡Mucha expectación ante la entrada de Toni Costa a La casa de los famosos! ¿Crees que sea él quien gane la segunda edición?

