Así fue la primera videollamada de Toni Costa a Evelyn Beltrán tras salir de La casa de los famosos Tras más de tres meses separados, Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán no ven la hora de poder estar juntos de nuevo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán y Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: Evelyn Beltrán/IG Tras más de tres meses separados luego de que Toni Costa se lanzara a la aventura de La casa de los famosos, el bailarín español y su novia Evelyn Beltrán no ven la hora de poder estar juntos de nuevo. Y aunque ya terminó el show de Telemundo y la pareja aun no se ha visto físicamente, ya tuvieron la primera videollamada que tanto estaban esperando. A pesar de la distancia, los novios siempre trataron de mantenerse cerca. Mientras Beltrán apoyaba en cada paso al bailarín español desde sus redes sociales, él no dejó de recordarla mientras estuvo en el show de Telemundo, un tiempo en que le envió ramos de flores y tarjetas cada mes de aniversario. Ahora ambos, mientras cuentan los días para estar juntos, al menos se han visto a través de una videollamada. "La llamada que esperé por 91 días📱♾ @toni #ILOVEYOU", dijo Beltrán al compartir el video del momento en que su novio la llamó. Las imágenes de los tortolitos han enternecido a muchos seguidores, que le han dejado emotivos mensajes a la influencer: "Te llevas el premio de ser tan hermosa. Tu apoyo; tu cariño, tu entrega es algo increíble"; "todas las bendiciones en su encuentro"; "amoooooo que momento ❤️❤️😍❤️❤️😍🔥", "😭😭que emoción !!! Los adoro ❤️❤️❤️❤️"; "se merecía ganar!!! 😢 pero ya estarán juntos!!!"; "qué encuentro tan espectacular, eso es el verdadero amor", les dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evelyn Beltrán y Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: Evelyn Beltrán/IG Si bien Costa no resultó ganador de La casa de los famosos, se retira de la experiencia con muchas aventuras, recuerdos y sobre todo el amor del público que lo apoyó todo este tiempo. El bailarín ya se encuentra en Miami, donde lo primero que hizo fue ver a su pequeña Alaïa, quien lo recibió colmándolo de besos y abrazos. La pregunta ahora que muchos quieren saber es cuándo se reencontrará con Evelyn. ¡Esperemos que pronto!

