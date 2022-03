Así es como Toni Costa prepara a Alaïa para su examen en la escuela Las necesidades de Alaïa son lo primero, y así lo ha demostrado Toni Costa una vez más ayudando a su hija a prepararse para un examen de la escuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio del inicio del romance de Toni Costa con su nueva novia Evelyn Beltrán, el bailarín español no deja de pasar tiempo con su pequeña Alaïa, fruto de su relación con Adamari López. El tiempo y las necesidades de Alaïa son lo primero, y así lo ha demostrado Costa una vez más ayudando a su hija a prepararse para un examen de la escuela. Es bien sabido que siempre que el bailarín lleva a su hija a la escuela, el camino lo convierten en un rato para cantar, reír o disfrutarse el uno al otro. Esta vez, mientras el padre iba manejando y la hija prestaba atención desde el asiento trasero del auto, iban repasando cómo deletrear ciertas palabras en inglés, para una prueba a la que se sometería la pequeña de 6 años. "Día de examen de deletrear palabras", anunció Costa a sus seguidores en sus historias de Instagram El padre, orgulloso, dijo que la niña se lo sabía todo "superbien", y quiso que hiciera una demostración delante de todos, por lo que le fue mencionando algunas palabras mientras la hija las deletreaba sin equivocarse. "¡Eso está superado!", dijo el español. En el día de ayer el padre mostró un video con su hija de camino a la escuela cantando juntos "We Don't Talk About Bruno", una de las canciones del filme animado Encanto, que se ha colado en el primer lugar de la lista Billboard U.S, la primera vez en casi tres décadas que el tema de una película de Disney obtiene esa posición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin dudas Costa está viviendo un increíble momento de su vida, con la compañía de su hija y la presencia de la mujer que lo ha hecho volver a creer en el amor. No obstante, no deja de tener en cuenta que López, con quien a pesar de la separación ha sabido mantener a salvo la buena crianza de la hija en común. "Tanto Adamari como yo estamos presentes de igual manera, cada uno en su papel donde nuestra hija es feliz con ambos. Saben que los niños tienen sus cosas, actitudes, preferencias con cada papá o mamá y así es nuestra hija y es lógico y normal. Lo que le aporta su mamá yo no lo puedo aportar como al contrario, eso se llama complementarse y ser un equipo", aseguró.

