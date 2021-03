Close

¿Por qué se tuvo que ausentar Toni Costa de la fiesta de cumpleaños de su hija Alaïa? Este año, el bailarín español no pudo estar presente durante toda la fiesta de cumpleaños de su primogénita y explicó el motivo a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa tiraron, como se suele decir, la casa por la ventana el pasado sábado para celebrar por todo lo alto el sexto cumpleaños del fruto de su amor, su hija Alaïa. A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia que azota el mundo, los papás se las ingeniaron para que la pequeña no se quedara sin su fiesta implementando todas las medidas de precaución y seguridad necesarias para hacer frente con eficacia a la COVID-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El bailarín español, sin embargo, casi no pudo disfrutar de la celebración ya que desafortunadamente tenía un compromiso de trabajo justo ese día. Mientras Adamari y compañía festejaban los 6 años de Alaïa, el también instructor de Zumba se encontraba en las instalaciones de Univision ultimando los preparativos de la nueva temporada de Mira quién baila, en la que ejercerá nuevamente el papel de mentor de los participantes. "Ahora mismo llegando a casa después de ensayos, grabaciones de Mira quién baila y bueno pues aquí el cumpleaños se acabó", comentó Toni el sábado a través de su perfil de Instagram, desde donde estuvo compartiendo diferentes imágenes de la espectacular celebración. Image zoom Toni Costa, | Credit: IG Adamari López "Menos mal que pude escaparme para hacerme unas fotos y tener un recuerdo, pero bueno por todo lo que he visto y he estado llamando a Adamari, Alaïa se lo pasó superbien con sus amiguitos. La fiesta fue espectacular", expresó el futuro esposo de Adamari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín explicó que se toparon, además, con un contratiempo durante la fiesta ya que el cumpleaños se preparó en el jardín de la casa y no tardó en llover. "Pero estábamos preparados, así que todo se pudo hacer con normalidad y Alaïa pudo tener un día especial en su sexto cumpleaños", aseveró el carismático papá de la niña.

