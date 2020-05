Toni Costa pone un alto a las duras críticas sobre el físico de Adamari López en redes sociales El bailarín español atajó de raíz los comentarios despectivos que vierten algunas personas sobre el físico de la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) en la red. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una preciosa foto en familia en la que una vez más la pequeña Alaïa logra robarse todo el protagonismo, Toni Costa dio una probadita a sus seguidores a través de su perfil de Instagram del inolvidable día que pasaron el pasado domingo a bordo de un yate en alta mar celebrando por adelantado el cumpleaños número 49 de Adamari López. "Disfrutando en familia de una mañana en alta mar y empezando a celebrar el cumpleaños de mi amor", escribió el bailarín español junto a la bella estampa familiar. Como ya viene siendo habitual en las publicaciones en las que aparece Adamari, los comentarios despectivos hacia el físico de la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) no se hicieron esperar entre algunas personas que valiéndose del anonimato que propicia la red aprovechan para verter su veneno sobre la también actriz sin medir las consecuencias. "¿Cómo puede haber gente tan mala? ¿Tú eres una Barbie?", llegó a salir en defensa de la también actriz puertorriqueña una seguidora de Toni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cansado de esta situación, el bailarín esta vez decidió tomar cartas sobre el asunto y optó por cortar de raíz cualquier ataque hacia Adamari o hacia su familia bloqueando a los haters. "Tranquila que estoy bloqueando a todas las personas que nos falten el respeto. Esa ya no jode aquí", le escribió Toni a una seguidora que no entendía cómo podía existir gente tan mala que se expresara de esa forma tan despectiva sobre el físico de otra persona. Image zoom Instagram Toni Costa Instagram Toni Costa La decisión del bailarín de expulsar de sus redes a todo aquel que se atreva a faltarle el respeto a su hermosa familia, fue respaldada por la mayoría de sus seguidores. "Te habías demorado" o "no vale la pena perder el tiempo en gente negativa, muy bien", fueron algunos de los mensajes que recibió el también instructor de Zumba.

