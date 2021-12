Toni Costa habla de sus planes para Navidad y.... ¿está enamorado de nuevo? Toni Costa compartió sus planes para estas Navidades y contestó a la pregunta: ¿es verdad que está enamorado nuevamente? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A su paso por un evento de Univision, Toni Costa compartió sus planes para estas Navidades y contestó a la pregunta: ¿es verdad que está enamorado nuevamente?. "Para Navidad, saben que Alaïa es la persona que está presente siempre. Adamari y yo estamos haciendo un buen trabajo con ella para que no sienta esa ausencia familiar y estamos siempre unidos, en contacto, en comunicación para que ella esté siempre lo más centrada posible", dijo a las cámaras de Mezcal TV. ¿Cómo van a hacer en Navidad? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Igual que como hacíamos todos estos años. Vamos a pasar la Nochebuena juntos, vamos a estar abriendo los regalos para que ella sienta como que nada ha cambiado, por así decirlo". Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa Alaïa Toni Costa Credit: IG Alaïa Toni Costa ¿Y en Nochevieja? "En Nochevieja no sé, ya veremos. Año Nuevo, vida nueva". ¿Estás enamorado de nuevo? "Yo tengo siempre mi corazón enamorado". Sobre los rumores de que tiene una nueva pareja, el bailarín español explicó que "son chismes y no me gusta meterme en eso, porque no quiero alimentar algo que hace la gente que no tiene respeto a las personas; no quiero entrar en eso". Te has puesto muy en forma ¿cuál es el secreto? "Llevo más de medio año súper enfocado con entrenador. En mi caso, lo que me está funcionando es lo de comer muchísimo batido de proteínas, siempre es un suplemento que te ayuda mucho, pero entrenar cada día y entrenar con alguien que sabe y que te sabe buscar el punto, creo que tiene la clave". toni costa plaanes navidad 2021 y contesta si esta enamorado Credit: Mezcalent ¿Qué le pides al 2022? "Que me siga sorprendiendo, que me siga trayendo la felicidad, y que me siga haciendo las cosas bien para que mi hija esté feliz".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa habla de sus planes para Navidad y.... ¿está enamorado de nuevo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.