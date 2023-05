Toni Costa le pide perdón a su madre tras publicar esta foto del pasado Toni Costa publica foto del recuerdo en Instagram y le pide perdón a su mamá. ¡Mira porqué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa le pidió perdón a su madre, Doña Carmen, tras publicar una foto del recuerdo en Instagram. "Lo siento mamá pero algún día tenía que subir esta foto", escribió junto a un emoji de risa. "Feliz día de las madres (en España) a la mía, a la más amorosa, espontánea, protectora, graciosa, a la más todo", añadió. Doña Carmen viajó de España para acompañar a su hijo unos días en Miami y asistir a la primera comunión de su nieta Alaïa, de 8 años. La madre de Costa también lo acompañó cuando se hizo ciudadano estadounidense. "Gracias mamá cada día del año desde que nací, pero hoy se celebra pues a celebrar por siempre estar presente y vivir conmigo mis éxitos y mis guerras", escribió él en sus redes sociales. "Que sería sin nuestras llamadas diarias donde a veces ni hablamos, sólo nos vemos y me acompañas en mis días. Gracias por estar en cada momento clave de mi vida, sin tu apoyo y cercanía nada sería igual. Te amo mamá", concluyó. Toni Costa Credit: Alexander Tamargo/Getty Images El bailarín y coreógrafo español bromeó en su publicación: "posiblemente cuando mi madre vea esta foto que acabo de subir me va a decir: 'pero ¿qué haces?', así que bueno, ahí les va". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ver la foto, los seguidores de Costa notaron el gran parecido de su hija Alaïa con él cuando era niño. "Alaïa es tu fotocopia en versión femenina", opinó una. "Ahí se ve que tu hija y tú son igualitos", comentó otra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa le pide perdón a su madre tras publicar esta foto del pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.