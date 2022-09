"Aquí estoy dándote la cara": Toni Costa se disculpa públicamente con compañera de La casa de los famosos El bailarín español entró este jueves por sorpresa al Instagram Live que estaba haciendo la actriz para pedirle una disculpa pública por lo sucedido en el exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si de algo se arrepiente Toni Costa de su estancia en La casa de los famosos (Telemundo) es de no haberse acercado más a Ivonne Montero, especialmente durante las últimas semanas de concurso. Tras salir de la casa más famosa de la televisión hispana, el bailarín español se dio de bruces contra la realidad al percatarse de que había confiado en las personas equivocadas. "Yo qué iba a saber que hablaban tan feo de mí a mis espaldas […]", declaró en su momento. Por eso, el también instructor de Zumba no dudó en unirse este jueves a la transmisión en vivo que llevó a cabo Ivonne a través de Instagram para pedirle una disculpa pública. "Aquí estoy dándote la cara y diciéndote, como te dije cuando saliste como campeona, qué lastima no haber creído 100% en todo lo que me decías", lamentó Toni. "Pero esa casa tú sabes que era perfectamente el peor lugar para confiar en alguien 100% porque te daban una cara y por la espalda era otra. Pero sí me disculpo. Uno no llega a darse cuenta y no ve la realidad total de todo. Tú sabes que yo te decía muchas veces: 'Ivonne, ¿cómo aguantas tanto?'. Yo valoré mucho esa parte tuya de que aguantaste unas peleas desastrosas y siempre estuviste ahí fuerte hasta el final". Ivonne Montero Ivonne Montero y Toni Costa | Credit: Instagram Ivonne Montero El bailarín contó que ha podido ver muchos videos de lo que sucedió realmente en La casa de los famosos y pudo comprobar lo que Ivonne le contaba y que él se resistía a creer. "Te agradezco de corazón esa amistad, ese cariño, ese apoyo que me diste cuando le decías a tu gente que me votaran para que estuviera en la final. Gracias y nuevamente discúlpame por no haber sido esa persona que a lo mejor juntos hubiéramos hecho muy buena mancuerna hasta el final". La reacción de Ivonne La protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes y La loba entendió perfectamente lo sucedido y le restó importancia al asunto. "Uno ahí dentro siente acercamiento con ciertas personas, cierta complicidad, cosas afines que a lo mejor tú y yo no teníamos o teníamos otras que sí, el tema del baile, de todo este placer y gusto que tenemos por el arte y demás, por ahí sí, pero yo entiendo perfecto… La primera semana yo no quería ver nada, solamente las cosas positivas, de repente ya empecé a ver cositas que me fueron llegando y sí me empezó a pegar más, pero bueno también es algo que ya terminó. Estoy contenta, estoy satisfecha, estoy tranquila, estoy en paz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien supera el millón de seguidores en Instagram, tiene muy claro quiénes son las personas con las que puede tener un acercamiento fuera de La casa de los famosos y Toni es una de ellas. "Yo siempre te vi como una persona con muchos valores", destacó. "Y bueno el juego se dio así, no pasa nada, por supuesto que no pasa nada, y sigue en pie en el momento que vengas a México que tú quieras hacer algo, clases acá, te apoyamos de mil amores".

