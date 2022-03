Toni Costa: "No hay nada que más queramos que la felicidad de nuestra princesa y sé que lo estamos haciendo muy bien" El bailarín español no está dispuesto a que se ensalce su faceta como papá en detrimento de la de la conductora puertorriqueña y este fue el mensaje que compartió en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Toni Costa | Credit: Mezcalent (x2) Toni Costa enternece las redes sociales cada vez que se deja ver en compañía de su hija Alaïa en las redes sociales. "Amo estos momentos a tu lado, no sabes cuánto mi princesa. Te amo", escribía recientemente el bailarín de origen español junto a una entrañable grabación en la que aparece compartiendo un momento de lo más cómplice junto al gran amor de su vida. "Eres el mejor papá del mundo y un hombre excelente" o "Eres un excelente papá", se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Algunos seguidores del también instructor de Zumba no dudaron en ensalzar su faceta como papá en detrimento de la de Adamari, algo que no pareció agradar al bailarín. "Sin ofender, pero esta conexión tan preciosa jamás se ve o se transmite con la mamá", llegó a comentar una de las más de 2 millones de personas que siguen a Toni en Instagram. "No sé, pero yo veo a Alaïa más contenta cuando está con su papá", opinó otra seguidora. Haciendo gala una vez más de su caballerosidad, Toni no tardó en romper una lanza en favor de la madre de su hija al destacar la importancia que cada uno tiene en la crianza de Alaïa y "con respeto" pidió a sus seguidores no crear bandos porque "aquí estamos en la misma dirección". "Por favor les voy a pedir algo con respeto... Tanto Adamari como yo estamos presentes de igual manera, cada uno en su papel donde nuestra hija es feliz con ambos. Saben que los niños tienen sus cosas, actitudes, preferencias con cada papá o mamá y así es nuestra hija y es lógico y normal. Lo que le aporta su mamá yo no lo puedo aportar como al contrario, eso se llama complementarse y ser un equipo", comenzó compartiendo el bailarín desde su cuenta de Instagram. Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni resaltó que tanto Adamari como él "somos necesarios y piezas clave ambos en la felicidad" de su hija, "por eso no hay nada que más queramos que la felicidad de nuestra princesa y sé que lo estamos haciendo muy bien". "No hagan dos bandos porque aquí estamos en la misma dirección, gracias por sus bonitas palabras amig@s, os quiero mucho", concluyó su mensaje Toni.

