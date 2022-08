¡Así fue el emotivo reencuentro entre Toni Costa y su novia tras su salida de La casa de los famosos! Casi 5 días después del fin del reality, el bailarín y su pareja, Evelyn Beltrán, vivieron un momento mágico que quisieron compartir de lo más enamorados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más de tres meses después de separarse, Toni Costa y Evelyn Beltrán, han vivido un reencuentro mágico y de lo más romántico como pareja. Agradecidos por tanto apoyo y cariño, los tortolitos compartieron cómo fue ese momento a través de sus redes sociales. "La conexión no se explica, solamente se siente", escribía un enamorado Toni junto a una emotiva imagen que vale más que mil palabras. Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Instagram (x2) Aunque ya se habían visto y hablado por teléfono, faltaba lo más importante, su encuentro físico. Desde que Toni saliera de la casa el lunes no había sido posible el verse debido a la distancia y compromisos de ambos, pero vistas las imágenes, mereció la pena esperar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni estuvo primero ocupado en México concluyendo su intervención en el programa y atendiendo a los medios y, posteriormente, viajó a Miami para ver a su otro grandísimo amor: Alaïa. Finalmente este viernes Evelyn viajaba de Austin para encontrarse con su amado en Miami, al que ha defendido sin descanso durante toda su participación en el show haciendo caso omiso a los comentarios negativos. Evelyn Beltrán y Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: IG/Evelyn Beltrán El coreógrafo y cuarto finalista de La casa de los famosos recibía a su chica con un precioso ramo de rosas rosas, tal y como mostraron en sus historias de Instagram. También enseñaron su romántica salida nocturna de cena y paseo por Miami. Una estampa de lo más romántica con la que recuperan la historia de amor que les ha devuelto la ilusión a ambos.

