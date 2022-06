Lo que no sabías de Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa ¿Quién es en realidad la mujer que robó su corazón? Evelyn Beltrán, la modelo mexicana que enamoró a Toni Costa, tiene a muchos hipnotizados. ¿Quién es la mamá soltera que se ganó el corazón del bailarín español? ¡Conócela más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, ha acaparado titulares desde que comenzó su relación con el bailarín y coreógrafo español. La modelo mexicana ha sido la mujer con quien Costa se ha dado una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Adamari López, la madre de su hija Alaïa. Beltrán ha mostrado su apoyo incondicional a Costa tras su entrada al reality show La casa de los famosos (Telemundo). Sin embargo, recientemente la modelo de 27 años decidió hacer privada su cuenta de Instagram, resguardándose de comentarios negativos en las redes sociales. La novia de Costa recién conoció a su hija Alaïa, y es mamá soltera, dedicada a su hijo Timothy, fruto de su antigua relación con Timbo Domínguez. "Evelyn Beltrán es una mujer de 27 años que su mamá la trajo de México para tener un mejor futuro en Estados Unidos. Desde muy pequeña hemos trabajado muy duro para lograr nuestros sueños. Tengo a mi hijo, que es la personita que me da las fuerzas para salir adelante, para luchar. Dentro de mi corazón soy una mujer muy humilde, de familia, una mujer que tiene a sus amigas alrededor. Si estoy brillando yo te ayudo a brillar más. Trato de siempre encontrar lo positivo", dijo ella en entrevista con Mandy Fridmann. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Evelyn Beltrán Beltrán vive en Texas y ha viajado a diversas ciudades a reunirse con Costa durante su relación de casi 9 meses. La joven comenzó en el 2010 su carrera como modelo en Austin. Es una amante del fitness y los ejercicios, y conoció a su amado en una de las clases de zumba del instructor español. Al parecer ella tiene un aroma muy especial, pues Costa se llevó un perfume de su novia a La casa de los famosos y lo pone en su almohada cada noche para recordarla, reveló Beltrán. "Gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo", expresó Costa sobre su novia en Instagram antes de entrar al reality show.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lo que no sabías de Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa ¿Quién es en realidad la mujer que robó su corazón?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.