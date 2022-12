Las palabras de Evelyn Beltrán tras la entrevista de Adamari López hablando de Toni Costa La novia del bailarín compartió un mensaje que, para muchos, podría ser una clara indirecta a las declaraciones de la puertorriqueña sobre su ruptura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, el programa Hoy día dedicaba parte de su tiempo a cada una de sus conductoras y conductores con el fin de conocer un poco más de sus vidas, sus alegrías y sus momentos menos bonitos. Este jueves le tocó el turno a Adamari López quien, como siempre, se abrió en canal para hablar de situaciones dolorosas como fue su ingreso hospitalario y también su separación de Toni Costa. Sin entrar en demasiado detalle, sí especificó que tanto él como ella saben la razón de su separación, un patrón que se venía repitiendo en la relación que ella decidió no tolerar más. Coincidencia o no, poco después de estas declaraciones, Evelyn Beltrán publicaba un misterioso mensaje en sus historias de Instagram que, para muchos, se trata de una indirecta muy directa a la presentadora. La novia de Toni Costa no le puso destinatario, pero el escrito es contundente. Evelyn Beltran, Toni Costa y Adamari López Evelyn Beltran, Toni Costa y Adamari López | Credit: Instagram @damariLópez / Instagram @evelynbeltranoficial En esta ocasión, no se trata de un mensaje perteneciente a otro autor o alguna página de motivacion, sino que son sus propias palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay gente que debería aprender a pasar la página. Vive y deja vivir", lee la frase. Si bien es cierto que pudo ser algo general sin un destinatario concreto, la coincidencia del momento en que fue publicado da que pensar. Mensaje de Evelyn Beltrán Mensaje de Evelyn Beltrán en las redes | Credit: IG/Evelyn Beltrán A pesar de la entrevista, Toni no ha hecho referencia a este momento. Por el contrario, Adamari compartió en su cuenta de Facebook un video donde muestra cómo lucen sus nuevas persianas eléctricas para la casa. Una recomendación que asegura le vino del padre de su hija. "Toni fue el que me lo recomendó... Toni, gracias a ti también", expresó la presentadora.

