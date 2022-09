¿Toni Costa está nostálgico? Mira las fotos de su niñez que se atrevió a sacar a la luz Como recordar es volver a vivir, ¡Toni ha querido rememorar los tiempos en que era el pequeño "Toño"! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Toni Costa está nostálgico, estará extrañando sus días de niño en su natal España? Lo cierto es que el bailarín amaneció este martes compartiendo unos hermosos recuerdos del Toni de hace unos años atrás, que ha enternecido a sus seguidores. Costa compartió un emotivo mensaje en el que aparece en diferentes etapas de su niñez junto a su familia, y haciendo lo que más le apasiona: ¡bailar! Desde muy pequeño Costa tiene devoción por el baile y la música, y así se muestra en las instantáneas que atesora de su pasado. Y como recordar es volver a vivir, ¡Toni ha querido rememorar los tiempos en que era el pequeño "Toño"! "Un poquito de mi niñez, qué felicidad tan grande es recordar y sentir! Y ustedes, tienes fotos de recuerdos imborrables? Etiqueten para verlos! Feliz día familia, os quiero!", escribió el profesor de zumba en su publicación. Pero lo cierto es que Toni lleva un niño dentro, y así lo demuestra en las andanzas con su pequeña hija Alaïa, con quien tiene una increíble relación de padre e hija. Toni Costa y su hija Alaïa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Toni Costa/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni lo mismo canta cada mañana cuando va con la pequeña de camino a la escuela, que disfruta muchísimo sus sesiones de equitación, e incluso le ha tratado de inculcar el amor por el baile. "Princesa mía, siempre estaré ahí, me haces sentir el papá más afortunado del mundo, te amo hija mía", le dejó saber hace unos días a su pequeña al compartir una sesión de fotos juntos en redes sociales.

