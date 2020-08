Toni Costa no se queda callado y pone en su lugar a quienes cuestionan su trabajo El bailarín español, que tiene una agenda repleta de proyectos laborales e ilusiones, contestó a quienes cuestionan su manera de hacer las cosas. "Si ser así te molesta, entonces ya sabes". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que Toni Costa ha demostrado es que es un trabajador nato y no necesita de nada ni nadie para ponerse manos a la obra en cualquier proyecto. La pandemia ha afectado a todos, pero a los trabajos de contacto físico, mucho más. Lejos de venirse abajo, el español ha continuado con éxito sus clases de baile online a las que pueden conectarse todas las personas desde cualquier lugar del globo terráqueo. Una iniciativa que sumada a su trabajo con Monat, a su reto físico con Yasmany y su papel de padre y esposo hacen que su vida sea todo menos un aburrimiento. A través de sus redes promueve los productos que representa la empresa para la que trabaja y, además, nos pone al día de la evolución de sus clases con videos de sus alumnos que comparten cómo les fue en ellas. Un gesto que a algunos parece no haberles gustado tanto y así se lo han hecho saber de forma bastante despreciativa. "A tus seguidores no nos interesa esa gente, disculpa. Es tan pesado, no queremos ver a un montón de señoras sudando", le escribió un usuario de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La afirmación ha molestado al coreógrafo que siempre sincero y sobre todo directo, no tardó en poner en su lugar a quien ofendió así a sus alumnas. "Solo veo una solución y es que no mires mis historias", comenzó tratando de no echar más leña al fuego. Sin embargo, su seguidor, no contento con la respuesta le dijo que ya no le iba a seguir más. Algo que a Toni no le va a quitar el sueño. "Cada persona que forma parte de mi vida, ya sea trabajo o personal, merece mi respeto y admiración así como agradecimiento, por lo que seguiré haciendo repost a las personas que se esfuerzan por mejorar su vida y le dedican un ratito a poner unos videos y mencionarme. Si ser así te molesta pues entonces ya sabes", concluyó. Más claro no pudo ser. Sus historias en Instagram son el reflejo del éxito de la carrera de Toni. Cientos de personas siguen sus clases y están encantadas con los resultados, para ellas este trabajo en línea ha sido una ayuda inmensa en estos meses de encierro, así que las gracias son para ti, por haber aportado tu granito de arena en estos tiempos de todo menos fáciles.

