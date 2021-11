¡El comentario de Toni Costa que el bailarín no quiere que llegue a oídos de Adamari! ¿Tensión en los ensayos de los papás de Alaïa para la final de Así se baila? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Expectación máxima para los fans de Adamari López y Toni Costa ante el hecho de verles bailar juntos de nuevo, ya que la expareja volverá a compartir la pista de baile el mismo año que terminaron su relación el próximo domingo en Así se baila, después de que así comenzara su historia de amor. Igual que Samadhi Zendejas tiene las emociones a flor de piel y acaba de aparecer llorando frente a las cámaras enfrentando su mayor temor al volver a casa tras la final, los papás de Alaïa vuelven ahora a pasar mucho tiempo juntos en los ensayos y sienten la presión de dar lo mejor de sí, al margen de los problemas que enfrentan en su relación. Si esta misma semana Adamari López se refirió a Toni Costa llamándole "sargento" sobre la pista, dando a entender que su ex se volvía muy exigente en las prácticas, hoy el bailarín español hablaba de Adamari con cara de cansado después de largas horas de ensayos. "Aquí ensayando en el stage" preparando "un baile con Adamari lleno de sorpresas que no se podrán perder". Toni Costa Credit: Mezcalent; Instagram hoy Día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llevamos muchas horas ensayando y va a salir súper bien, plena confianza en Adamari porque va a salir súper bien, que no me escuche para que no se lo crea", dijo bajando la voz, "pero le va a salir genial", comentó cariñoso. Adamari López Credit: Mezcalent (x2) Pese a que no cesan los rumores en torno a un posible romance entre la modelo mexicana Evelyn Beltrán y el español, Adamari no se inmuta frente a las cámaras y no abandona la sonrisa ni la fé en un año en el que no ha dejado de brillar, le pese a quien le pese.

