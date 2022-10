Toni Costa no piensa llegar al altar con su novia: "Ni comprometido, ni casado" Toni Costa dejó muy claro en exclusiva con People en Español y a través de sus redes sociales que en sus planes no está el llegar al altar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El que ambos presuman anillos en sus redes sociales no significa que Toni Costa y Evelyn Beltrán hayan formalizado su relación ante el juez o en un altar. "El anillo al igual que el mío son simbólicos nada más", dijo el bailarín en exclusiva a People en español. "Ni compromiso, ni nos hemos casado". No solo durante esta entrevista el exconcursante de La casa de los famosos dejó bien claro que por ahora no piensa convertirse en un hombre casado. "Me casaré cuando Dios quiera", también expuso en un Instagram Live. "La verdad es que ni comprometido ni casado estoy en este momento. ¡Estoy enamorado!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí que está claro. Desde que inició su relación con Beltrán, Costa -quien en el pasado estuvo comprometido con Adamari López- ha compartido con sus seguidores los momentos de amor y felicidad al lado de su amada. Evelyn Beltran y Toni Costa Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial De hecho, recientemente hasta convivió con su suegra. "Hay momentos con los que siempre soñé", escribió Beltrán en una grabación en donde se ve a Costa y su mamá bailando zumba. "Y se están cumpliendo. ¡Bendecida!". Beltrán conoció al bailarín y coreógrafo español en una clase de zumba que él estaba dando en Texas, donde ella vive. "Yo a Evelyn la conozco en Austin, Texas, en una clase de zumba. Una alumna más que venía a la clase y por lo que sea conectas y a día de hoy es la persona que me hace feliz, la persona que me devuelve esa sonrisa", dijo Toni Costa sobre su novia en La casa... "Adamari fue la mujer de mi vida en el momento que yo viví con ella y actualmente tengo a Evelyn que bueno, como lo hablamos y también conversamos siempre, estamos felices como estamos, dure lo que dure. Si va a durar para siempre la pegué y encontré a la persona hecha a mi medida, que no, no pasa nada".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa no piensa llegar al altar con su novia: "Ni comprometido, ni casado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.