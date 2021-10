¡Ahora es Toni Costa quien sacude las redes con su nuevo cambio físico! El bailarín español acapara todas las miradas con su visible transformación. Los resultados ya se empiezan a ver ¡y a encantar a sus seguidoras! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses mucho se ha hablado del impresionante cambio físico que ha experimentado Adamari López fruto del ejercicio y los hábitos saludables que ha incorporado a su vida. Pero, ¿y qué decir de Toni Costa? Poco se ha resaltado la también visible transformación del bailarín en las ´últimas semanas. Desde sus redes, ha sido el propio coreógrafo español quien ha compartido el paso a paso en esta nueva etapa y los primeros y evidentes resultados. Al igual que la mamá de su bellísima Alaïa, las buenas costumbres alimenticias y el duro ejercicio son responsables de su buen ver. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa "Seguimos...", escribió junto a esta fotografía listo para ponerse manos a la obra. Su cuerpo estilizado de bailarín, siempre fibroso, denota un aumento en la masa muscular fruto del trabajo con las pesas y las máquinas. Hace semanas que anunció también su puesta en marcha y cuidados en el ámbito alimenticio, dos factores claves para iniciar el proceso de cambio. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Pero hay algo más que Toni también ha impulsado aún más si cabe, y es su actitud ante la vida. A pesar de los duros momentos vividos por su separación, el artista no ha renunciado a lo más importante: ser feliz y seguir mirando al frente con ilusión. "Todo lo que te propongas, si trabajas duro por lograrlo y te esfuerzas día a día, verás los resultados... Quiero que sepan que yo voy con todas las energías para esta semana llena de prosperidad, de éxitos y de muchas recompensas", escribía hace días en esta publicación en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tener su agenda llena de proyectos y objetivos por cumplir es una de las razones que le ha permitido remontar de una etapa complicada. Eso y, por supuesto, el amor de su eterna cómplice, su hijita Alaïa. Alaïa Toni Costa Credit: IG Alaïa Toni Costa Después de unos días separado de ella por motivos laborales que le llevaron a su país, Toni se reencontró con su princesa para retomar sus actividades y seguir disfrutando como niños juntos. ¡Una gozada verles siempre!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ahora es Toni Costa quien sacude las redes con su nuevo cambio físico!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.