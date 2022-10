Toni Costa muestra las primeras imágenes de su nuevo hogar: "Hija mía este sueño cumplido es por y para ti" "Familia ya tenemos casa", anunció emocionado el bailarín español este miércoles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Credit: Facebook Toni Costa (x2) Toni Costa entró en mayo de este año a La casa de los famosos (Telemundo) con un objetivo claro: ganar para poder comprarse una casa en la que poder vivir con su hija Alaïa. El bailarín español no ganó –quedó en cuarto lugar–, pero ha podido cumplir igual este anhelado sueño. "Familia ya tenemos casa", anunció este miércoles la expareja de Adamari López a través de su página de Facebook, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. "Este era el misterio, lo quería como guardar bien hasta no tenerla segura y ya está, sueño cumplido". "Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños, un sueño que tenía en mente desde hace tantos años, que he podido cumplirlo gracias al trabajo, gracias al esfuerzo, gracias a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, a base de viajar mucho, dormir poco, de cada reto que me han puesto, de cada momento jodido que he tenido [que] me ha ayudado a seguir adelante y me ha dado más fuerza, así que gracias por todo eso que se dio para poder conseguirlo", expresó emocionado el también instructor de Zumba. Toni Costa La casa que se compró Toni Costa | Credit: Facebook Toni Costa "Todo esto que hago, todo esto que consigo es para mi hija", reconoció Toni. "Yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá, así que Alaïa hija mía este sueño cumplido es por y para ti". Precisamente, la pequeña de 7 años fue la primera en conocer el que será su nuevo hogar. Alaia Alaïa emocionada con su nueva casa | Credit: Facebook Toni Costa Toni Costa Toni Costa y su hija en su nueva casa | Credit: Facebook Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No saben, Alaïa cuando entró a la casa le dije: 'Tienes que elegir tu cuarto'. Subió, vio el máster y dijo: 'Este me gusta'. Y digo: 'Mi amor es el mío, pero tú puedes estar ahí si quieres tranquila. Allá están tus cuartos, ¿cuál eliges?'. Y ella eligió el que yo pensaba que quería para ella. [Está] contentísima, ya quiere decorarlo, los tonos, el papel, la pared, quiere un espejo para maquillarse, quiere una televisión para ver sus dibujos…", contó el bailarín. ¡Muchas felicidades Toni!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa muestra las primeras imágenes de su nuevo hogar: "Hija mía este sueño cumplido es por y para ti"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.