Toni Costa presume momento especial con Alaïa en su viaje por España Parece que Toni Costa y su hija Alaïa están pasando unas lindas vacaciones en España, tras como lo dejan ver en una tierna imagen. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien se dio a conocer la separación entre Adamari López y Toni Costa, la relación que la hija de ambos, Alaïa, mantiene con cada uno de sus padres es un caso aparte. De hecho, el bailarín disfruta de un tiempo de vacaciones en su natal España y se llevó a la pequeña para que conviviera con su familia. Ahora, él compartió otro lindo momento al lado de su nena. "Mmmmmm adivina el sabor de ¡¡¡¡nuestros helados!!!!!", escribió Costa en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen donde aparece comiendo un helado con la pequeña a su lado también disfrutando de su postre con una linda sonrisa. Llamó la atención que en el post el incluyó un hashtag como el nombre de Adamari, otro con el texto AdaAlaïaToni y uno más con la palabra familia. Además, agregó la frase "los tiempos de Dios son perfectos". Los cibernautas reaccionaron con halagos hacia la relación padre-hija. "Bella foto la carita de feliz de su hija no tiene precio se nota que ama estar con usted Toni"; "adorables padre e hija"; "Tu princesa luce feliz siempre a tu lado Toni", y "hermosos papá e hija", fueron algunos de los mensajes. Toni Costa Alaia Toni Costa Alaia | Credit: Mezcalent; Instgaram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes les dedicaron mensajes más largos. "Ella ama estar con los dos pero desde chica su papá ha estado casi siempre con el. Más horas. Adita [Adamari López] debe estar tranquila de saber que es un buen papa. Mejor papa no pudo darle la vida", dijo un seguidor. "Tan bellos padre e hija que disfrutes tus vacaciones Tony junto a tu princesa Alaia y demás familia", mencionó una internauta. "Que disfruten sus vacaciones y el Día del padre se que en España es en marzo aun así disfrútalo Alaiia feliz se le nota en su rostro", agregó otra persona. Seguramente, Toni Costa y Alaïa disfrutarán de muchos otros buenos momentos en este viaje.

