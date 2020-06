"No fue fácil, pero vale la pena". Toni Costa presume su espectacular cambio físico La pareja de Adamari López ha transformado en las últimas semanas su cuerpo y el resultado salta a la vista. Mira, mira. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El notable cambio físico que ha experimentado Adamari López en los últimos meses tras la promesa que se hizo a ella misma de preocuparse más por su salud no ha sido el único que ha dejado con la boca abierta a los seguidores de la conductora. La pareja de la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo), Toni Costa, también ha logrado transformar su cuerpo en las últimas semanas y el resultado salta a la vista. Aunque siempre se ha caracterizado por tener una excelente condición física, el carismático bailarín español ahora posee un cuerpo mucho más definido y atlético. "Hace 4 semanas decidí comenzar el reto ‘Ready in 4 weeks’ junto a mi mujer Adamari López de la mano de Yasmany y sin pisar el gimnasio, ¿qué les parece?", preguntó Toni a través de las redes sociales, donde compartió una imagen del antes y el después de su espalda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como se puede apreciar en la instantánea, la espalda del bailarín luce ahora mucho más grande y musculosa fruto del exigente plan de entrenamiento que ha seguido a rajatabla en el último mes en compañía de Adamari y bajo la supervisión del entrenador de las estrellas Yasmany. "No fue fácil pero vale la pena empezar una vida saludable, llena de motivación, ejercicio y sacrificio, y lo mejor es que lo hicimos en pareja. Vamos por más", escribió Toni. Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. "Excelente cambio y Adamari está cada día más hermosa" o "felicidades, se nota el cambio", fueron algunos de los comentarios que inundaron su publicación. ¡Muchas felicidades Toni!

Close Share options

Close View image "No fue fácil, pero vale la pena". Toni Costa presume su espectacular cambio físico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.