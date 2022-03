"Me siento en mi mejor momento": la confesión de Toni Costa a sus seguidores mostrando músculo Es indiscutible que Toni Costa se encuentra viviendo un inigualable momento de su vida en lo personal y también en lo profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es indiscutible que Toni Costa se encuentra viviendo un inigualable momento de su vida. No solo es muy querido por su hija, Alaïa, y está viviendo un hermoso romance con su nueva novia Evelyn Beltrán, sino que físicamente también se encuentra en su mejor momento. "Sinceramente me siento en mi mejor momento físico, siempre quise obtener resultados, cumplir metas y marcarme objetivos", confesó en Instagram junto a una foto marcando músculo en el gimnasio. No obstante, el bailarín de 38 años asegura que aún le falta mucho por dar y por esforzarse. "Esto no ha terminado, aún queda, el camino está siendo duro pero a su vez tan y tan emocionante y también divertido, que lo que me sobra es motivación y apoyo de mi gente". Costa también agradeció a su entrenador Luis E. Gómez por la confianza depositada en él. "Mi entrenador @le.trainer es una pieza clave en todo esto al igual que varias personas que siempre confían en mí y están ahí cada día ❤️". Toni Costa Credit: IG Toni Costa Por último les recordó a los seguidores no olvidar que la "alimentación lo es todo", y agradeció a su nutricionista por guiarlo en este camino. El bailarín español recibió muchísimos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. "Que nada lo de tenga y siempre positivo"; "adelante tu puedes sigue así y alcanzarás tu objetivo"; "me encantó este post, todo lo que necesitamos es eso, tener amor, empatía y tolerancia"; "me alegro mucho que te sientas en tu mejor momento en todos los aspectos... tú lo mereces", le dijeron. Toni Costa Credit: Instagram/ Toni Costa No obstante, aunque todo va bien en la vida de Costa, no escapa de los comentarios de quienes en los últimos días lo criticaron por no pasar el Día del Padre, que en España se celebra el 19 de marzo, con su hija, y quienes lo acosan constantemente en las redes a raíz de su nueva relación amorosa. Para todos sus detractores, Costa sugirió que practiquen más el amor y la paz. "Con estas dos cosas, el mundo sería infinitamente mejor", dijo.

