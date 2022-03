Con Toni Costa en México, su novia Evelyn Beltrán se encuentra con su ex pareja: ¿qué hacen juntos? Evelyn Beltrán aprovechó que Toni Costa está de viaje para pasar tiempo no solo con su pequeño, sino también con quien fuera su pareja por ocho años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Timbo Domínguez, Evelyn Beltrán y su hijo Timbo Domínguez, Evelyn Beltrán y su hijo | Credit: Timbo Domínguez/Instagram Toni Costa ha tenido que alejarse de su nueva novia por un viaje a México, por lo que su novia, la influencer Evelyn Beltrán, aprovechó para pasar tiempo no solo con su pequeño, sino también con quien fuera su pareja por ocho años. A la joven de 27 años se le vio junto a su exprometido Timbo Domínguez durante una práctica de fútbol de Timothy, el hijo de 5 años que tienen en común. NO REUSE - Timbo Dominguez y Timothy Credit: Cortesía de Timbo Dominguez "Es su última práctica antes de su juego el fin de semana", dijo la influencer orgullosa de su pequeño en Instagram. "Los tienen aquí, dándoles instrucciones y él atento como siempre". Beltrán y Domínguez, quienes pudieron fin a su noviazgo en septiembre de 2021, mantienen una relación cordial por el bienestar de su hijo. "[Evelyn y yo] nos vemos muy poco y tratamos de mantener nuestra comunicación solo sobre nuestro hijo. Así que es bueno de esa manera", dijo a People en Español el entrenador y fisicoculturista. Timbo Domínguez, Evelyn Beltrán y su hijo Timbo Domínguez, Evelyn Beltrán y su hijo | Credit: Timbo Domínguez/Instagram Ambos están en espera de su cita en la corte para compartir la custodia del menor, quien vive la mitad de la semana con su madre y la otra mitad con su padre. "Pasa la mitad de su tiempo con ella y la otra mitad conmigo. Aunque a veces más conmigo, ya que ella está "ocupada", y yo siempre estoy disponible para él", dijo Domínguez, quien aseguró que mientras estuvieron juntos hizo lo posible por mantenerse junto a su hijo. "Hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y mi relación, ya que la familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme [ella] era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad", sostuvo. Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Toni Costa/ IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Beltrán y Costa parecen ir muy en serio. "Estamos muy felices, estamos muy tranquilos y con la conciencia muy tranquila de que hemos hecho las cosas bien", dijo el bailarín español en el programa Al rojo vivo (Telemundo).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Con Toni Costa en México, su novia Evelyn Beltrán se encuentra con su ex pareja: ¿qué hacen juntos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.