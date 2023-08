¡El mágico momento que vivió Toni Costa con las mujeres de su vida en su 40 cumpleaños! El bailarín estuvo arropado por sus amores y recibió el mejor regalo de todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa está de celebración ¡por su 40 cumpleaños! Feliz con esta cifra redonda, el bailarín presumió desde primera hora los mensajes y felicitaciones por este día tan especial en el que no pudieron faltar los dedicados por las mujeres de su vida. El bailarín vivió un momento mágico como padre al encontrarse con su pequeña Alaïa, quien le tenía preparada una sorpresa entrañable. Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa "Tarjetita de cumpleaños de mi hija", dijo orgulloso mostrándola a sus seguidores. Ambos tenían un plan para hacer de este día uno inolvidable. "Bueno, ¿qué hacemos?", le preguntó el feliz papá. "Quiero ir a la playa y jugar a la pelota", respondió ella. Sus deseos son órdenes. Padre e hija partieron rumbo a la orilla del mar para disfrutar de su compañía, hoy con más ganas que nunca. Por su parte, su novia, Evelyn Beltrán, con quien ya celebró su cumpleaños en días pasados y a lo grande, también le dedicó unas emotivas palabras a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumpleaños, amor mío. Que la vida me regale muchos años más para seguir celebrándote y sorprendiéndote. Te amo mucho", le escribió junto a unas imágenes de los días que pasaron juntos donde Evelyn sorprendió gratamente al profesor de baile. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán felicita a Toni Costa | Credit: IG/Evelyn Beltrán Otra de las grandes mujeres de su vida es su madre Carmen, quien desde el día anterior quiso celebrar a su hijo con un escrito muy emotivo. "Muchas felicidades, hoy es tu cumpleaños. Espero pases un día maravilloso con tu hija y amigos, un abrazo muy fuerte y que siempre seas muy feliz, te amo", le expresó con amor maternal. Unas felicitaciones cargadas de amor del bueno apenas comenzando el día. La jornada promete más momentos cómplices con su hija y un sinfín de mensajes de alumnos y gente querida del baile que él ha ido publicando con mucho agradecimiento. ¡Muchísimas felicidades en tu día, Toni!

