Toni Costa y su mamá comparten un fuerte mensaje que ha sacudido las redes sociales El bailarín se hacía eco de un escrito publicado por su madre, Doña Carmen, en medio de esta complicada etapa personal que atraviesa el artista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en el lugar desde donde transmitir mensajes e intercambiar puntos de vista para que lleguen a los interesados o personas que simplemente se sientan aludidas. Toni Costa se hacía eco estos días de un escrito inicialmente publicado por su madre, Doña Carmen, que ha puesto las redes patas arriba por el importante significado. Aunque tan solo es una cita más, el momento en el que se publica y el a veces acoso al bailarín por su separación de Adamari López han dado que pesar que este mensaje podría tener varios destinatarios. "Si para hacerte valer tienes que humillar a otros, no vales nada", lee el escrito que madre e hijo han publicado en sus perfiles de Instagram. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa A buen entendedor, pocas palabras bastan. En los últimos días, Toni era cuestionado sobre una posible nueva pareja, algo a lo que él respondió muy educadamente haciendo caso omiso a todo lo que se dice. Siempre dando la cara pero sin entrar demasiado en todos los rumores sobre su vida amorosa, prefirió obviar la respuesta a las cámaras de Chisme No Like las cuales le preguntaron si era verdad su nuevo romance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del interés constante de los medios por conocer qué está pasando en su vida, Toni se ha mantenido correcto con todos sin perder las formas. Pero quizás, citas como esta recientemente publicada es una manera de dejar clara su opinión ante el daño que se le pueda estar haciendo. Toni Costa Credit: Instagram Alaia; Instagram Toni Costa Su motor en estos momentos tal y como aclaraba también en sus redes es su hija Alaïa, el único y verdadero amor que sí presume y agradece a la vida.

