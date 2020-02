Toni Costa revela lo que más valora de Adamari López Aunque Toni Costa siempre le demuestra su amor a su pareja Adamari López con sorpresas, el bailarín asegura que eso no es lo que ella más valora de él. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque Toni Costa siempre le demuestra su amor a su pareja Adamari López con sorpresas, el mentor de Mira quién baila (Univision) asegura que eso no es lo que ella más valora de él. “Más que las sorpresas o lo que pueda yo entregarle a Adamari material o de viajes, que nos podamos ir de una escapada romántica, yo creo que ella valora mucho más mi papel como papá, ella siempre me lo recalca”, contó el bailarín a MezcalTV. “En una relación yo creo que no es que ‘a ti te toca hacer esto y a ti esto otro’, no. Cada uno tiene el cincuenta por cien, así que hay que estar comprometido y yo creo que me comprometo y Adamari lo valora”, agregó. Y tú de ella, ¿qué es lo que más valoras?

"Día a día yo valoro mucho a Adamari [y] lo que hace por mí, en cuanto a que me valora mucho, está muy pendiente, le gusta ser muy comunicativa, que nos contemos cómo nos ha ido el día y todo eso. Y creo que son bases muy fuertes que hay que ir fomentando para que la relación sea mucho más sólida, cada vez más". Y es que Toni espera estar con Adamari muchos años, porque tiene claro qué es lo más importante. "Para mí lo más importante es la familia; ella, su presencia como madre, y su presencia como esposa es excelente, y yo creo que la familia es algo que va a llevarnos ahí. Vamos a estar hasta que Dios quiera juntos y yo por ejemplo, con mi familia cada día los llamo porque para mí esa unión familiar es súper importante".

