Entre lágrimas, Toni Costa le canta a Alaïa la canción que le compuso En la última fiesta de La casa de los famosos, el bailarín español rompió a llorar al interpretar el tema que le escribió al nacer junto a un amigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las semanas pesan cada vez más en La casa de los famosos, y los sentimientos también. Sus participantes echan mucho de menos a los suyos y cualquier recuerdo es motivo más que suficiente para sentir nostalgia. Ese ha sido el caso de Toni Costa. Con motivo de la fiesta de esta semana, el bailarín español rompió a llorar al escuchar la canción que le compuso a su hija Alaïa cuando era un proyecto y que sonó de fondo. De lo más emocionado, el feliz papá contó la historia de esta bella melodía dedicada al gran amor de su vida. La escribió con la ayuda de otro amigo cuando la pequeña era un sueño por cumplir y el resultado es pura emoción. "Mira, esta canción la compuse con un amigo para mi hija", dijo con los ojos llenos de ilusión al escuchar la música de fondo. Pero poco después, al escuchar la letra que escribió con tanto sentimiento, Toni no pudo evitar romper en llanto al escucharla de nuevo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un momento muy sentido por el que recibió todo el apoyo y consuelo de sus compañeros, también enternecidos con la escena. Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa Mientras tarareaba la preciosa letra, las lágrimas le caían al pensar en lo que significó la llegada al mundo de Alaïa y los obstáculos que tuvieron que superar Adamari López y él para tenerla. Así mismo lo dice esta letra, una auténtica declaración de amor a su hija. Ha sido en su perfil de Instagram donde se ha compartido este instante mágico por el que, una vez más, Toni ha sido aplaudido por su papel de padre y también su paso en el reality.

