¡Toni Costa y su madre de vacaciones con Evelyn Beltrán y su hijo! La pareja ha dado un paso más y ya comparten momentos así de felices entre las dos familias. ¡Así se lo pasaron en su viaje a Disney World! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor entre Toni Costa y Evelyn Beltrán sigue viento en popa y avanza de forma feliz. Este fin de semana, la pareja pudo compartir tiempo juntos en un lugar muy especial. No lo hicieron solos, los enamorados decidieron unir a esta aventura a dos de sus seres más queridos: Carmen, la mamá del bailarín, y Timothy, el hijito de Evelyn, quien sí había compartido antes con el instructor de baile. Los cuatro partieron rumbo a Disney World para pasar unos días de relax a la vez que de lo más divertidos. Rodeados de toda la magia que ofrece este lugar lleno de personajes y escenas de película, mostraron cuánto estaban gozando estas mini vacaciones. Evelyn Beltran Toni Costa Credit: Instagram/ Evelyn Beltran Toni contaba feliz que se encontraba en una casa espectacular con más de "11 habitaciones, caben hasta 30 personas, tiene hasta cine, sala de juegos, ideal para relajarse, ideal para familia", expresó encantado y desde la piscina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se dejó ver junto a su mamá disfrutando de este momento tan especial y de la unión entre las dos familias. La estancia de Carmen en Miami por una temporada ha hecho que pudiera compartir más con su hijo y Evelyn, quien tuvo un bonito detalle con ella el Día de la Madre. Aunque no se mostraron todos juntos, sí publicaron imágenes por separado de los mismos lugares y rincones de la espectacular casa. Toni Costa Toni Costa y su mamá Carmen | Credit: IG/Toni Costa Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Evelyn Beltrán Evelyn incluso hizo un pequeño tour por las habitaciones, auténticos espacios de ensueño que trasladan al visitante a lugares mágicos pues representan lugares de cintas infantiles. Toda una aventura para niños y grandes. La feliz mamá quiso brindar este regalito a su hijo para celebrar su graduación. "Sorprendiendo a mi bebé de regalo por su graduación de Kinder. Disfrutando de la súper casa", escribió orgullosa.

