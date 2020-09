Toni Costa ¡lesionado! "La vida puede cambiar muy rápido y sin avisar". El bailarín español tiene el pie y parte de la pierna derecha dañados y esto le ha enseñado lo importante que es tener un plan B a nivel profesional para no quedarse con las manos vacías. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 37 años, Toni Costa tiene las cosas muy claras. El baile es su pasión a nivel profesional pero también es consciente de que depende de su físico y si este falla le afectará directamente. Es por eso que el español ha compartido una reflexión muy personal sobre su futuro y las finanzas. El coreógrafo acaba de sufrir una lesión en su pie derecho que se lo ha dejado inmovilizado por un tiempo, eso significa cero clases y cero entrenamientos, es decir, no trabajar en su campo. Una situación que le ha enseñado la importancia de siempre tener un plan B. "Yo tengo mi carrera de bailarín, maestro o profesor, pero una lesión me puede retirar por completo de esa actividad, menos mal que tengo esta oportunidad", explicaba sincero en una de sus historias de Instagram refiriéndose a su trabajo en la empresa Monat. Image zoom Toni Costa IG/Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy lesionado y yo vivo del baile, ¡la vida puede cambiar muy rápido y sin avisar! Siempre es bueno tener diferentes posibilidades que te generen ingresos adicionales", dice mientras muestra su pierna camuflada con cabestrillo especial. Image zoom Toni Costa IG/Toni Costa La pareja de Adamari López ha tenido que parar toda su actividad de clases y entrenamientos para centrarse en su recuperación. Eso significa reposo, rehabilitación y tratamientos especiales que permitan su mejora. Con su nuevo trabajo en Monat puede seguir viviendo sin la preocupación que supondría no tener nada más. Una lección que generosamente ha compartido con su equipo y sus seguidores con el fin de evitar sorpresas desagradables y sacarle más partido a nuestro desarrollo profesional.

Close Share options

Close View image Toni Costa ¡lesionado! "La vida puede cambiar muy rápido y sin avisar".

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.