¡La jugada maestra de Toni Costa en La casa de los famosos que nadie esperaba! Era algo poco probable que pasara, pero pasó. Con esta decisión del bailarín en el reality se ha ganado los aplausos del público y casi, casi, su pase a la final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despacito pero sin pausa, así está siendo el paso y también los movimientos de Toni Costa en La casa de los famosos. Su manera de jugar sin meterse en demasiados líos pero siempre diciendo lo que piensa sin subir el volumen, le está beneficiando a la larga. Esta semana, el bailarín daba un paso más en su participación en el reality tomando una decisión que ha dejado a todos fuera de juego, el público incluido. Como ganador de la prueba de líder, le tocaba elegir aun compañero para llevárselo con él a la suite. La elección de Toni dejó a muchos con la boca abierta por tratarse de una persona que precisamente no ha hablado del todo bien a sus espaldas, sobre todo últimamente. ¿Estrategia o todo corazón la decisión del feliz papá de Alaïa? El hecho de que Toni optara por Juan Vidal como su acompañante a la suite de líder ha sido, en opinión de los seguidores del programa, una cachetada con guante blanco. Se supone que el profesor de baile sabe que no todo ha sido bonito entre ellos y que el novio de Niurka Marcos le ha hecho más de un traje a sus espaldas, pero aún así le ha elegido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras para algunos es una forma de jugar para quedar por encima de cualquier rumor o crítica, para otros muestra la honestidad y el sentido de la amistad que posee Toni. Sea como fuere, lo cierto es que este paso adelante le ha beneficiado, y mucho. Hasta el punto de que ya se le ve como un posible finalista del show. De momento esta semana se libra de la nominación. "Toni salió listo, es el mejor jugador, merece ganar", "Toni jugaste muy bien. Invitando al enemigo", "De Impacto. Porque Tony sabe que así lima asperezas y tampoco queda como blanco la semana que viene", "Subió a Juan como una lección de humanidad, humildad y nobleza, eso es Toni", escribieron tan solo algunos. En la recta final del reality, cualquier paso que den es uno decisivo para lo que pueda pasar y, visto lo visto, Toni tiene mucho terreno ganado. Las bonitas palabras de Osvaldo Ríos sobre él tras su expulsión también han dado a conocer ese lado más tierno y humano del que fuera pareja de Adamari López.

