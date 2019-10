Toni Costa hace fuerte confesión sobre su relación con Adamari López en un sentido escrito Con motivo de su octavo aniversario el bailarín español ha abierto su corazón y ha confesado que su amor con su chica también ha tenido "momentos duros, difíciles". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo de su octavo aniversario de pareja, tanto Adamari López como Toni Costa se han regalado todo tipo de piropos. Después de que la puertorriqueña se deshiciera en halagos con su chico, le ha tocado el turno al bailarín español quien ha hecho una declaración de amor cargada de sentimiento y reflexión acerca de todo lo vivido con su prometida. A través de un escrito en Instagram y una foto del comienzo de su relación que marca el inicio de su gran historia de amor, Toni ha hecho una revelación que demuestra que lo suyo es amor del bueno pero que no todo ha sido de color de rosa. “Han pasado ya 8 años juntos y seguimos mirando en la misma dirección”, comienzan las románticas palabras del feliz papá de Alaïa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Viviendo momentos únicos, inolvidables y maravillosos que nos han llenado y llenan el corazón de vida y mucho amor, así como momentos duros, difíciles y que nos han aportado lo necesario para hacernos más fuertes y estar más unidos, eres una maravillosa mujer y me haces sentir único, te amo cariño”, ha declarado sincero el futuro marido de la presentadora. Además, ya en clave de humor, le adelanta que este fin de semana le espera una sorpresa a su chica. Un nuevo destino donde celebrar su amor por todo lo alto. “Y este fin de semana, ¿a dónde te llevaré de sorpresa para celebrarlo?”, ha concluido de lo más pillo. ¡Muchísimas felicidades a ambos por este día tan especial y que sean muchos años más! Advertisement EDIT POST

