Toni Costa hace importante anuncio con el año nuevo: "Déjame llevarte de la mano" El bailarín español compartió este mensaje en redes lleno de entusiasmo e ilusión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde España, rodeado del amor de su familia y, especialmente, de su hija Alaïa, Toni Costa compartió su gran decisión para el 2023. En un directo desde sus redes sociales, el bailarín español hizo un importante anuncio a sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos y encantados con su mensaje. Decidido a vivir un nuevo año cargado de felicidad, alegría y sueños cumplidos, el profesor de baile dio a conocer qué se trae entre manos. Una decisión muy personal que muchos esperaban desde hace tiempo. Toni Costa El anuncio de Toni Costa para el nuevo año | Credit: IG/Toni Costa Toni se remontó al 2020, el difícil año de la pandemia que además de mucho dolor e incertidumbre, también disparó la imaginación de quienes se quedaban sin trabajar durante tantos meses. Él fue uno de esos casos. Lejos de quedarse parado, el feliz papá creó clases de Zumba online que alegraron la vida de muchas personas, además de ponerlas en forma. Ante una multitudinaria petición de retomar esas clases, Toni ha decidido dar el paso y volver a abrirla online para que la gente pueda conectarse y divertirse, sin importar la distancia que les separa. "¡Déjame llevarte de la mano en este 2023 y ser tu motivador personal desde tu hogar!", explicó entusiasmado a sus más de dos millones de seguidores en Instagram y Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con más de 1800 personas conectadas al en vivo, Toni les animó a unirse a esta fiesta de la alegría que es el baile y, con ello, hacer ejercicio, cuidarse y estar más saludable. "Mucha gente me está pidiendo esas clases de Zumba que daba en la pandemia", explicó, recordando que en una ocasión llegó a tener a casi 100 personas bailando online. "Vamos a conseguirlo juntos... vamos a hacer equipo", dijo motivado desde España, donde pasa los últimos días junto a Alaïa antes de regresar a Miami y poner en marcha su proyecto. Para empezar, Toni invita a sus seguidores a una Masterclass gratuita, con un cupo limitado, el próximo 16 de enero, en la que espera motivar a todos y que se convierta en una cita fija durante el resto del año.

