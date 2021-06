Toni Costa sobre Adamari López: "Para mí siempre ha sido una gran mujer" El bailarín español habló sobre el cambio físico que ha experimentado la presentadora y una posible reconciliación entre ambos en una reciente entrevista con Chisme en vivo. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A 3 semanas de haber hecho pública la noticia de su separación, Toni Costa no pierde la esperanza de poder retomar su relación de pareja con Adamari López. Cuestionado sobre el tema en una reciente entrevista con el programa de televisión Chisme en vivo (Estrella TV), el carismático bailarín español reconoció que tiene mucha fe de que eso suceda. "Siempre he querido", dijo al ser preguntado sobre una reconciliación. "Ella también [refiriéndose a Adamari], pero es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja y que hay que respetar y el tiempo dirá", dijo. "Y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno por separado, quién sabe […]". "¿Y si no te elige qué pasa?", le preguntó el periodista Javier Ceriani. A lo que Toni respondió: "Así es la vida". Adamari López Toni costa y Adamari López | Credit: Instagram Toni Costa; Instagram hoy Día Sea lo que sea que termine decidiendo la copresentadora el programa hoy Día (Telemundo), Toni aseguró que "estará ahí para apoyarlo como la mamá de mi hija que es". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre el cambio físico que ha experimentado la carismática conductora puertorriqueña durante los últimos meses, el también instructor de Zumba comentó: "A mí me ha gustado siempre, cuando ha tenido sus momentos, ahora tiene otro momento en el que se siente ella muy bien consigo misma. Yo estoy muy contento de eso y para mí siempre ha sido una gran mujer", aseguró sin dudarlo el papá de Alaïa, de 6 años.

