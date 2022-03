Toni Costa confiesa en qué momento llegó su novia Evelyn Beltrán a su vida y si su hija Alaïa ya la conoce El bailarín español habló este jueves en una entrevista para el programa Al rojo vivo (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: Al rojo vivo A punto de cumplirse un año de su separación de Adamari López, Toni Costa rompió este jueves el silencio ante las cámaras de televisión del programa Al rojo vivo (Telemundo) sobre su noviazgo con la modelo mexicana Evelyn Beltrán. "Ya llevamos unos meses, tú sabes que en el amor no hay tiempo. Estamos muy felices, estamos muy tranquilos y con la conciencia muy tranquila de que hemos hecho las cosas bien", aseveró el bailarín de origen español, quien cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram. El también instructor de Zumba aclaró en la entrevista que le hizo Azucena Cierco que no hubo terceras personas en su separación y contó en qué momento llegó Evelyn a su vida. "Yo vengo a conocer a Evelyn en una clase en agosto, la relación empieza como por septiembre y yo con Adamari nuestra relación terminó a finales de abril, entonces estuvieron 5 meses de que yo estaba solterito y vino Evelyn a mi vida y con esto dejo como aquí zanjado el tema de que por su parte ella no se metió en mi relación porque yo ni la conocía a la vez que yo por mi parte en su relación tampoco porque ella ya estaba separada", dejó claro la expareja de Adamari. Con la sinceridad que lo caracteriza, Toni también habló de cómo está manejando con su hija Alaïa el tema de su noviazgo con Evelyn y confirmó que la niña ya sabe de su existencia. "Estamos en tiempos de que Alaïa sepa un poquito más", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín, no obstante, reconoció que todavía no es tiempo para que la niña la conozca en persona. "Aunque ella sepa que yo tengo novia, evidentemente no es que 'ya tengo novia, aquí está, toma'. No. 'Papi tiene novia...'. Vamos a ver cómo podemos enfocar eso para que sea el menor impacto posible para ella y evidentemente no es tiempo de que Alaïa la conozca en persona, ya llegará poco a poco todo eso", aseveró.

