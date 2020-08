"Ella también aparenta mucho más joven. Yo la conozco a ella con 40 años y yo pensaba que tenía 28 o 27 como yo, que por entonces tenía esa edad. Pero no", señaló el papá de Alaïa , para quien la edad no deja de ser un número. "Ella una persona guerrera que ha pasado por tanto está llena de vida, de alegría y creas que no también, no sé, tiene una piel perfecta porque mucha gente dice ‘pero es imposible que tenga esa edad'".

"La producción, no sé si fue por crear rating o crear un morbo, me dice a mí como un poco a escondidas que le dé un beso a Adamari al final del baile. Esto no estaba preparado obviamente. Yo tenía, nada, la confianza de una semana de haber ensayado con ella y antes de empezar a bailar le digo ‘Adamari, mira la producción me ha dicho que no te diga nada pero yo te lo tengo que decir porque quieren que te dé un beso al final del tango’. Digo ‘yo te respeto, no quiero que pienses que me estoy aprovechando, o lo que sea, no me quiero encontrar con un guantazo en pleno show pero que sepas que me lo han dicho. ¿Qué hacemos?", rememoró Toni.