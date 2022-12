Así va quedando la habitación de Alaïa en la nueva casa de Toni Costa Toni Costa compartió un divertido video donde padre e hija pusieron manos a la obra y armaron la cama donde dormirá la niña en la nueva casa del bailarín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa no puede estar más feliz al ver que su sueño se hace realidad cada vez más. El bailarín español, que entró a La casa de los famosos con el objetivo principal de poder tener una casa para su hija, Alaïa, no resultó el ganador pero aún así pudo comprar el lugar que ahora será el hogar de su pequeña mientras pase tiempo con él. Por eso Costa ha destinado un cuarto exclusivamente para su hija, que aunque no está terminando, ya está en camino a convertirse en la habitación soñada por Alaïa. Costa compartió un divertido video donde padre e hija pusieron manos a la obra y armaron la cama donde dormirá la niña, en un cuarto cuyas paredes ya están decoradas de color rosa. "Mi princesa es una campeona y montamos juntos su nueva cama, le encanta ayudar y aprender de todo, poco a poco su habitación está quedando bella", dijo el bailarín. Ambos recibieron muchos mensajes de parte de los seguidores, a quienes les ha encantado el nuevo cuarto de la niña: "La casa de papá y Alaïa poco a poco va quedando muy bonita"; "qué bello Toni, paso a paso está terminando su pequeño palacio lleno de amor"; "bravo, Alaïa qué linda les quedé tu cama ❤😘"; "hermosa va quedando❤️", les dijeron. Alaia y Toni Costa Credit: Instagram/@toni Costa anunció orgulloso el pasado octubre que había firmado el contrato de la casa. "Gracias Dios y [a] cada una de las personas que me apoyan, que creen en mí y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseándome el bien", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En más de una ocasión el profesor de zumba ha dicho que todo este esfuerzo lo ha hecho por su hija. "Todo esto que hago, todo esto que consigo es para mi hija", sostuvo. "Quiero que ella se sienta orgullosa de su papá, así que Alaïa hija mía este sueño cumplido es por y para ti".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así va quedando la habitación de Alaïa en la nueva casa de Toni Costa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.