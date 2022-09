"Toca recuperarse": Toni Costa revela los kilos que perdió en La casa de los famosos Toni Costa se ha propuesto volver al gimnasio a recuperar los kilos perdidos mientras estuvo en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de varios meses alejado de sus rutinas de ejercicios y alimentación saludable, Toni Costa se ha propuesto volver al gimnasio a recuperar los kilos perdidos mientras estuvo en La casa de los famosos. Según contó el bailarín español en sus historias de Instagram, desde hace unas veinte semanas estaba ausente del gimnasio y ha querido retomar su rutina de ejercicios, así como también una alimentación saludable. "Ya estoy de regreso", dijo mientras se le ve haciendo ejercicios de cardio en una caminadora. Costa reveló además los kilos que había perdido cuando estaba en el reality show de Telemundo. "Perdí aproximadamente 5-6 kg en LCDLF, así que toca recuperarse", aseguró. Historias de Instagram de Toni Costa Historias de Instagram de Toni Costa | Credit: Toni Costa/IG Si algo siempre ha cuidado el también instructor de zumba es su condición física, con ayuda de su entrenador personal L.E.Gómez. En varias ocasiones, el español ha reflexionado con sus seguidores sobre la necesidad de ejercitar el cuerpo. "Todo lo que te propongas, si trabajas duro por lograrlo y te esfuerzas día a día verás los resultados", dijo en una ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco a poco Costa ha vuelto a la normalidad, tras tanto tiempo encerrado junto a sus colegas de La casa de los famosos. Primero se reencontró con su pequeña Alaïa y con su novia Evelyn Beltrán, luego viajó a su natal España a visitar a la familia, y también ha retomado sus clases de zumba en Miami.

