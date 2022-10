Toni Costa lo hace legal y firma. "Mi sueño hecho realidad" ¡Por fin! Toni Costa hace unos de sus sueños realidad y lo deja asentado en papel Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras presumir un anillo que según él, no es de matrimonio y solamente es una argolla que simboliza el amor. Hoy Toni Costa compartió en sus redes sociales un video en donde orgulloso está firmando un contrato. "La próxima batalla o mejor dicho, mi sueño hecho realidad", escribió el español, quien acompañó su video con una música poética. "Gracias Dios y [a] cada una de las personas que me apoyan, que creen en mí y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseandome el bien", y agregó en tono de brima, ¿qué estoy firmando?". La respuesta es sencilla, si confirmó que aún no piensa casarse con su novia Evelyn Beltrán a pesar de tener más de un año de relación, seguramente es que el bailarín, quien junto a Adamari López tuvo a su hija Alaïa, ya es dueño de su propia casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto que los fieles seguidores del español adivinaron enseguida. "Muchas bendiciones para ti porque te mereces todo lo mejor, suerte Toni", escribió una fiel seguidora. "Eso me encanta. Se lo merece ha trabajado duro", dijo otra. Y es que por trabajo, la realidad es que Costa no para, ya sea en shows de telerrealidad y clases de zumba, el bailarín sigue vigente. Ahora la pregunta es: ¿Será esta compra su próximo nido de amor? El tiempo y el mismo Toni seguro lo compartirán. Por ahora, felicitamos al bailarín por su sueño el sueño cumplido y deseamos que sigan los éxitos para él.

