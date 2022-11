Así está Toni Costa en este momento de su vida: "Más enfocado, más decidido" Los cambios en la vida de Toni Costa no han hecho más que enfocarlo y hacerlo más fuerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchas cosas han pasado en los últimos tiempos en la vida de Toni Costa: su separación de Adamari López, su experiencia en La casa de los famosos, su nuevo romance con Evelyn Beltrán y hasta la compra de una casa propia. Los cambios en la vida del bailarín español, según dice, no han hecho más que enfocarlo y hacerlo más fuerte. Por eso a casi un mes de que finalice el año, Costa ha reflexionado y compartido la felicidad que experimenta en estos momentos. "Cuando tu corazón sonríe y tiene felicidad, se te nota y no se puede disimular", aseguró. "Aparte, cuando uno sonríe de verdad, todo absolutamente todo se ve y visualiza diferente, más enfocado, más decidido, te sientes mejor, y la vida es más bella y positiva, básicamente uno vive en paz", agregó. En su mensaje Costa agregó el signo de "infinito", el mismo que usa en cada una de las publicaciones que hace con su novia. Por eso es fácil saber que ella es una de las causantes de su estabilidad emocional y de su felicidad. Toni Costa y Evelyn Beltran Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, aunque la pareja parece ir viento en popa, el bailarín ha afirmado que no piensa en casarse por el momento. "El anillo al igual que el mío son simbólicos nada más", dijo a People en Español cuando una fotos desató rumores de compromiso. "Ni compromiso, ni nos hemos casado".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así está Toni Costa en este momento de su vida: "Más enfocado, más decidido"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.