"Dios mío cómo te estás poniendo": el pícaro comentario de Toni Costa ante la delgada figura de Adamari López La presentadora lució este miércoles un ceñido vestido que resaltaba especialmente su nueva figura y el bailarín español, por supuesto, no pudo contener su emoción. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López llegó esta semana a su quinta década de vida más hermosa y delgada que nunca. La carismática presentadora puertorriqueña lleva meses prestando especial atención a su alimentación y sometiéndose a una estricta rutina de ejercicios para poder perder peso. Aunque el propósito inicial de su esfuerzo y disciplina es tener una mejor calidad de vida, el cambio físico que ha experimentado –y sigue experimentando– la también actriz es notorio. En apenas unos meses, la que fuera villana de exitosos melodramas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor ha pasado de lucir un vestido talla L a uno talla S. Este miércoles, sin ir más lejos, la guapa presentadora lució durante su programa hoy Día (Telemundo) un entallado vestido blanco que resaltaba especialmente su nueva figura. "La ropa ajustada le queda divina", "Está en su mejor etapa, luce radiante" o "Así es como la deben de vestir, mostrando su nueva figura", se puede leer entre los cientos de mensajes que invadieron la foto que se compartió desde la cuenta de Instagram del show. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día Pero, sin duda, el comentario más especial llegó por parte de su pareja Toni Costa, quien no puede estar más sorprendido y feliz con el cambio que está experimentando Adamari. "Dios mío cómo te estás poniendo", escribió el también instructor de Zumba. Adamari Credit: Instagram Las reacciones a su pícaro comentario no se hicieron esperar. "Toni te sacaste la lotería con Adamari", escribió una seguidora de la pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es, sin embargo, la primera vez que Toni reacciona al cambio físico de la conductora. Hace unos días, en una imagen que publicó Adamari, el bailarín ya expresó su admiración por el esfuerzo que está haciendo la presentadora para lograr llegar a su meta. Adamari Credit: Instagram "Admiración total", fueron las palabras que compartió ese día.

