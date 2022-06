Toni Costa expone en La casa de los famosos las diferencias que tiene con Adamari López a la hora de educar a su hija El bailarín español reconoció que se encuentra "en un balance" con la mamá de su hija porque él considera que hay que preparar a los hijos "para lo que sea". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa; Adamari López y su hija | Credit: Telemundo; Mezcalent Si algo tienen en común Adamari López y su ex Toni Costa es el inmenso amor que le tienen a su hija Alaïa. Tanto la carismática conductora puertorriqueña como el bailarín español se desviven para que la niña de 7 años crezca lo más feliz posible. Pero eso no quiere decir que no haya diferencias entre ambos a la hora de fijar los criterios de su educación. Así lo reconoció el también instructor de Zumba días atrás en La casa de los famosos (Telemundo), reality show en el que convive desde principios de mayo con otras celebridades. "Adamari es como una mamá pollito y claro cualquier cosa que le pueda ocurrir a Alaïa, ya sea un pequeño accidente, un no sé qué es como 'gua'. Me dice: 'Para ti no pasa nada'. Y digo: 'No es que no pase nada, pero si tú le das en ese momento una gravedad a algo que es mínimo ya lo haces supergrave cuando en realidad a un nene se le puede dar como en medida ciertas cosas, ya sea cosas materiales, cosas no materiales, cosas que le ocurren en el diario y demás'", contó Toni en una conversación que mantuvo con varios de sus compañeros, entre ellos Laura Bozzo. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent El bailarín, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores solo en la red social Instagram, reconoció que se encuentra "ahí en ese balance" con Adamari porque "yo no considero que haya que criar a los niños no con una falsa realidad, sino hay que prepararlos para lo que sea porque puede ser que el día de mañana no haya, entonces hay como que mantenerlos…". Toni Costa Toni Costa | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si tú tienes y puedes darle le puedes dar lo que tú quieras, pero en exceso no. Hay que dar lo justo y necesario", aseveró el ex de la copresentadora de hoy Día (Telemundo).

