Toni Costa explota contra quienes hablan de su separación: "Eso viene de corazones vacíos" El bailarín ha compartido un mensaje describiendo como "lamentable" todo lo que se está diciendo acerca de su ruptura con Adamari López. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado jueves Toni Costa compartía un comunicado confirmando su separación temporal de Adamari López. Y en el mismo no solo pedía respeto para él y los suyos, sino que además aseguraba que no daría más declaraciones al respecto. El revuelo tras su ruptura ha sido tal que desde diferentes lados se han dado las supuestas razones que han llevado a la pareja a su final. Cansado de los rumores falsos y teorías inventadas y sin fundamento, el bailarín ha publicado un mensaje contundente en el que define como "lamentable" todo lo que se está diciendo. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Desde Puerto Rico, país en el que se encuentra este fin de semana compartiendo con sus seres queridos, quiso dejar claro cuál era su sentir. "Hagan el favor de no creer todas las mentiras que se están diciendo, no se dejen llevar por lo que inventan. Todo eso viene de corazones vacíos y sin amor. El tiempo de Dios es perfecto...", escribió Toni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto el profesor de baile como Adamari fueron muy discretos a la hora de hablar de su separación. Ambos siguen trabajando por salvar su relación y han dejado una puerta abierta para volver a ser la pareja unida de siempre. Adamari López y Toni Costa Toni Costa y Adamari López | Credit: Facebook Toni Costa; Twitter hoy Día Pero en ese proceso las especulaciones sobre su ruptura no se han hecho esperar y Toni no está dispuesto a que se digan cosas que no son. Con estas contundentes palabras defendía su amor y, sobre todo, la hermosa familia que ha construido por más de una década con Adamari.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Toni Costa explota contra quienes hablan de su separación: "Eso viene de corazones vacíos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.