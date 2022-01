Toni Costa explota contra críticas a su novia, Evelyn Beltrán, y le defiende a capa y espada: "¡MENTIRA!" El bailarín español, ex de Adamari López, no aguantó algunos comentarios acerca de su nueva pareja y contestó tajante a quien acusó a Evelyn Beltrán de ser mala madre. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa no ha tenido unas Navidades fáciles: pese a su deseo de pasar la Nochebuena con su hija Alaïa, el coronavirus se lo impidió y le mantuvo alejado de su pequeña la noche más especial del año. Después, Alaïa pasó fin de año junto a su mamá, Adamari López, en una fiesta rodeadas de amigos, mientras que su papá quiso comenzar el año dialogando con sus seguidores. Pero tras agradecer los mensajes bonitos, el bailarín entró en guerra con los que hablaron mal de su novia, Evelyn Beltrán, o le tildaron de mal padre, ¡o incluso le compararon físicamente con Marc Anthony! Todo sucedió bajo un simpático reel en el que Toni presumía guapura, haciendo gestos faciales al corte de la música, para terminar guiñando un ojo a sus seguidores. Aunque la mayoría de sus fans se mostraron encantados y alabaron su belleza sin barba, alguien le dijo que era el vivo retrato de Marc Anthony, algo que sorprendió al ex de Adamari López: "¡Gemelos, no te jode!", contestó el español entre risas. "¡Cómo te pasas!", se quejó. Toni Costa comentarios Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la cosa se puso tensa cuando la gente comenzó a hablar de él y su novia, Evelyn Beltrán. "Prefiere ofrecerle un hogar a otra y a hijo ajeno, que despertar en casa con su hija… ¡Qué pena que todo lo eche por la borda!", criticó una usuaria. "Cada comentario suyo es más triste que el anterior", respondió Toni. "¡Qué mentalidad es esa, por Dios! Así ya no son las cosas, a nuestra hija no le va a faltar de nada, ni el cariño de sus padres, ni nada de nada", aseguró. Toni Costa Alaïa Credit: IG Toni Costa Toni Costa Credit: IG Toni Costa "Tienes una princesa que criar, no seas como otros hombres que dejan sus hijos para ir a criar los hijos de otros, hombre es el que puede hacer a su familia feliz, no los que van y se buscan otra familia", le atacó otra internauta. "Señora, no sé que novela vio Vd. pero nada de lo que está hablando va conmigo, relájese que está más que demostrado qué tipo de padre soy, por favor, señora, POR FAVOR", escribió ya con letras mayúsculas. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: IG/Alaïa Alguien finalmente describió a su novia con un término ofensivo y aseguró además "hay hombres tremendos", Toni subió entonces el tono de la conversación: "Hombres tremendos y mujeres que se ven más bonitas calladas. Tú debes estar preciosa sin decir tanta mier…- Inténtalo", sentenció el ex de Adamari. Pero cuando alguien más insinuó que su novia, Evelyn Beltrán, sería mala madrastra para su hija, Toni explotó. "Si la novia de Toni dejó al hijo para irse con él, ¿cómo va a cuidar a la hija de Toni?". "¡MENTIRA!", exclamó furioso, de nuevo en mayúsculas, saliendo por primera vez en defensa de la bella modelo. Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán No se sabe cuánto tiempo tardará esta nueva pareja en hacer oficial su relación, si es que llegan a hacerlo alguna vez. Pero tanto Toni como Adamari tienen claro que su hija es lo primero y están obrando en consecuencia para que su hija sufra lo menos posible durante estos difíciles momentos de la separación de sus papás. ¡Bravo!

