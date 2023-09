¡Toni Costa y Evelyn Beltrán hacen explotar las redes con esta celebración! La pareja compartió un momento al rojo vivo en su relación. ¿Más cerca que nunca del compromiso? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La viva imagen de la felicidad. Eso es lo que se desprende de las más recientes publicaciones de Toni Costa y Evelyn Beltrán juntos. Motivos para serlo tienen de sobra. La parejita anunciaba el momento tan especial que atraviesan y que es merecedor de una gran celebración. A través de sus redes sociales y, sobre todo, unas imágenes que han puesto a las plataformas a arder, los tortolitos han anunciado qué festejan justo cuando algunos les habían separado y anunciado su final amoroso. Toni y Evelyn Toni y Evelyn | Credit: IG/Evelyn Beltrán Con pocas palabras, pero con un video al rojo vivo, Evelyn y Toni dieron a conocer a sus seguidores la dicha que viven. "¡Feliz segundo aniversario, amor mío, TE AMO!", escribió la feliz mamá. Besos, miradas cómplices, abrazos y sonrisas de pura alegría son la confirmación de que su relación va viento en popa a toda vela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras ella compartía este video, Toni no se quedaba atrás y publicaba otro de cuando ambos comenzaban su romántica andadura con mascarilla. "Felices dos años, mi amor", escribió. Toni y Evelyn Toni y Evelyn | Credit: IG/Toni Costa Unos videos y una celebración que derrocha amor y unión, todo lo contrario al distanciamiento del que se les había hecho protagonistas. Están más unidos, felices y enamorados. ¿Cada vez más cerca del compromiso?

