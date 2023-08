¡Así han reaccionado Toni Costa y Evelyn Beltrán al nuevo tema de Luis Fonsi! La feliz pareja también dejó al descubierto su opinión sobre la nueva canción del puertorriqueño, "Pasa la página. Panamá". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estreno de "Pasa la página. Panamá", de Luis Fonsi, ha sido uno de los más comentados de la semana. Y no solo porque el tema tiene mucho ritmo, sino por lo que, para muchos, podría haber detrás. La temática y la modelo que aparece en el video han sido tema de conversación y especulación entre los seguidores, quienes no han dudado en confirmar que esta canción es una directa en toda regla a Adamari López. El artista, preguntado en directo en Despierta América sobre la posible relación de su melodía con su exmujer, respondió alto y claro. Quienes también han reaccionado al la canción más comentada y escuchada del momento, han sido Toni Costa y su novia, Evelyn Beltrán. Luis Fonsi Toni Costa; Luis Fonsi | Credit: Mezcalent (x2) ¿Qué opina la parejita del nuevo trabajo del artista puertorriqueño? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios, siempre al tanto de todo, se dieron cuenta de que ambos habían dado un ME GUSTA a la publicación que promocionaba Fonsi. Un gesto que demuestra que a los enamorados les convence este trabajo. Un gesto que no gustó demasiado a los internautas y que así mismo lo dejaron saber. "¿Toni se presta para darle LIKE?", "Pero miremos quién le dio LIKE: la novia de Toni. Pobre Adamari, pasó por tantas cosas y ahora con estos ex 'cucarachas'".

