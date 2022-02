La vida sigue: ¡Toni Costa festeja el cumpleaños de Evelyn Beltrán y Adamari celebra el de Karla Monroig! Toni y Evelyn volvieron a compartir mensaje en redes al unísono: "Lo que fluye, fluye, lo que falla, falla". A su vez, Adamari estrenó barbacoa en honor a su querida amiga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su sonada separación, Toni Costa y Adamari López continúan adelante con sus vidas después de que se hiciera pública la relación del bailarín español con Evelyn Beltrán, quien cumplió ayer 27 años. Mientras que al parecer la nueva pareja pasó el fin de semana en Orlando, Adamari López quiso a su vez adelantar el festejo del cumpleaños de su querida amiga Karla Monroig, estrenando barbacoa en su jardín. La novia de Toni Costa, modelo mexicana afincada en Texas, se veía radiante este fin de semana en sus historias, donde ya menciona al bailarín y comparten imágenes de los mismos lugares en los que están juntos. Además, se mostró muy agradecida estos días al alcanzar ya en su red de Instagram los cien mil seguidores. Volviendo a hacer alarde de su amor, Toni y Evelyn compartieron ayer el mismo mensaje a la misma hora: "Una de las mejores lecciones de vida es no forzar nada, conversaciones, amistades, relación, atención y amor. Las cosas forzadas no valen la pena, lo que fluye, fluye y lo que falla, falla", rezaba el significativo post que ambos quisieron compartir con el mundo. Mensaje Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Evelyn Beltrán Mensaje Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como es bien sabido, Adamari López y Karla Monroig mantienen una estrecha relación, así que la famosa conductora celebró a su vez el cumpleaños de su querida amiga, mientras Toni celebraba el de su novia: "Es fin de semana de aprovechar que se está acercando el veranito, por lo menos para mí, y de estrenar mi pérgola y de ponerme a estrenar el barbaque", reveló la mamá de Alaïa en sus historias de Instagram. Karla y Adamari Karla Monroig y Adamari López | Credit: IG/Karla Monroig Después aclaró el motivo de la celebración en su jardín: "Festejando por adelantado a mi amiga Karla Monroig que cumple años este cinco de marzo. Vamos a ver qué tal me queda el churrasquito", escribió. Pese a que Toni Costa rehizo su vida sentimental antes que Adamari, la expareja mantiene la mejor relación posible por amor a su hija, la pequeña Alaïa. Adamari López Adamari López y Toni Costa | Credit: Instagram Telemundo Realities La conductora se ve feliz y mejor que en mucho tiempo, presumiendo su fantástica figura en su último arrebatador y sexy look.

