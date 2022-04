Toni Costa apuesta todo por Evelyn Beltrán: "Juntos somos imparables" Tras sacar las garras otra vez por su novia frente a nuevas críticas, Toni Costa apuesta todo por Evelyn Beltrán tras su separación de Adamari López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa y Evelyn Beltrán siguen adelante con su historia de amor frente a viento y marea. No pasa el día en que el ex de Adamari López y la ex de Timbo Domínguez se dediquen palabras de amor en sus redes o compartan inolvidables viajes de la mano disfrutando de su valioso tiempo juntos. Después de que Toni volviera a defender a la bella mexicana que conquistó su corazón de nuevas e injustas críticas, ahora confesó frente a todos que gracias a la reina de belleza, el bailarín español se siente "imparable". Sus últimas confesiones, en las que contó el porqué no había existido una boda entre él y la mamá de Alaïa, describiendo a Evelyn como su alma gemela, levantaron ampollas entre los fans de Adamari, comentarios contra los que el famoso instructor de zumba sigue luchando: "Se aceptan críticas, mentiras no". Ahora, en el último viaje juntos de Toni y Evelyn a Las Vegas, después de vivir aventuras extremas en Puerto Rico, la pareja puso un rumbo a sus intereses profesionales comunes, algo que Toni presumió en sus redes. "Trabajando", escribió, algo que su novia no dudó en apoyar con un comentario en Instagram: "Lo mejor está por llegar, amor mío". Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa y Evelyn Beltrán | Credit: IG Toni Costa Toni Costa no dudó en agradecer públicamente a Evelyn Beltrán por su apoyo: "Así es: los dos los sabemos", contestó su novio a la bichota. "Gracias por estar a mi lado en todo momento y apoyarme. ¡Juntos somos imparables!" Toni Costa Evelyn Beltrán Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán | Credit: IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa Credit: IG Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa Credit: IG Toni Costa A su regreso de Las Vegas, ambos compartieron imágenes junto a sus pequeños: Toni con Alaïa y Evelyn con Timothy Love.

